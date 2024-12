Al Borgo Santa Rita il Presepe Vivente con figuranti dei mestieri antichi e degustazioni di prodotti tipici: dal 21 dicembre

Al Borgo Santa Rita, uno dei diversi borghi del territorio di Caltanissetta, a 24 km dal capoluogo, è nato il comitato “Viviamo il Borgo”, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la solidarietà e le tematiche ambientali attraverso la realizzazione di attività e manifestazioni culturali e sociali, che avranno come palcoscenico lo storico e caratteristico Borgo Santa Rita, realizzato dal Barone La Lomia alla fine del XIX secolo, e abitato tanto tempo fa dai lavoratori agricoli provenienti da località vicine, che costruirono le prime abitazioni spinti dalle necessità lavorative.

Quest’anno il comitato Viviamo il Borgo organizza il Presepe Vivente, da Sabato 21 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025, all’interno delle case del Borgo, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 17 in poi.Nei giorni del 21 e 28 Dicembre e del 5 Gennaio si potranno vivere degli eventi con figuranti dei mestieri antichi e degustazioni di prodotti tipici. Nella locandina il programma degli eventi.

All’interno delle case del borgo si troveranno i diversi mestieri antichi, tra i quali u Fallignami, u Scarparu, u Mastru- carrettieri, u Quartararu, u Siggiaru, u Crivaru, l’Intrecciaturi, u Cusipiatta, u Firraru, u Stagninu, u Virdurara, la Lavandaia, u Scriba, u Casaru, la Sarta, u Vuttaru/Vinaio, u Mastru di lu rami.

Il Borgo Santa Rita, malgrado l’esodo dei suoi residenti nel secondo Novecento, conserva testimonianze di quel tempo, come la chiesa di Santa Rita, eretta tra il 1938 e il 1942, con la sua facciata rosa e il campanile aguzzo, e c’è anche il Palazzotto La Lomia, che testimonia la storia nobiliare del luogo. Seppur oggi abitato da poche famiglie, Santa Rita rappresenta un interessante tassello della storia rurale siciliana, offrendo una finestra su un passato agricolo e nobiliare da riscoprire.