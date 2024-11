Transizione energetica, a Caltanissetta e a San Cataldo in arrivo una nuova CER: promuovere l’autoproduzione da fonti sostenibili

Una nuova CER per restituire il controllo dell’energia ai cittadini e ridurre i costi sulle bollette.

Semplicemente Comunità, l’associazione no-profit impegnata nella promozione di un modello di sviluppo energetico sostenibile e partecipativo, annuncia con entusiasmo la creazione di una nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in Sicilia. Questo innovativo progetto permetterà a cittadini, imprese e amministrazioni locali di unirsi per produrre e condividere energia pulita, abbattendo così i costi sulle bollette e riducendo l’impatto ambientale. In un territorio ricco di potenziale per le energie rinnovabili, Semplicemente Comunità mira a restituire il controllo dell’energia alle persone, promuovendo l’autoproduzione da fonti sostenibili. “Siamo entusiasti di portare la transizione energetica a San Cataldo e Caltanissetta attraverso questa nuova Comunità Energetica Rinnovabile”, dichiara Giampiero Albai, presidente di Semplicemente Comunità. “Il nostro obiettivo è valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini, garantendo che i benefici economici e ambientali siano equamente distribuiti tra tutti i membri della comunità.” Oltre allo sviluppo tecnico della CER, Semplicemente Comunità offrirà supporto e consulenza per agevolare la partecipazione di cittadini, imprese e amministrazioni, facilitando l’accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR e dal GSE. Inoltre, l’associazione affiancherà l’impegno energetico con iniziative di piantumazione di alberi autoctoni attraverso il progetto “Piantala”, contribuendo così alla riduzione dell’impronta di CO2. “Questa nuova CER rappresenta un importante passo avanti verso un futuro energetico più giusto e sostenibile per le nostre comunità”, conclude Albai. “Siamo orgogliosi di essere al fianco di San Cataldo e Caltanissetta in questo percorso di transizione, che porterà benefici concreti a cittadini e imprese locali.”

Attraverso progetti come questo, Semplicemente Comunità si conferma un punto di riferimento per chiunque creda in un modello energetico più equo e rispettoso dell’ambiente, lavorando affinché i vantaggi della transizione energetica siano distribuiti equamente tra le comunità locali.