Terza Categoria. L’Acquaviva vince ancora e consolida il suo primato; bene anche Bompensiere e Montedoro

Nel campionato di Terza Categoria continua la marcia esaltante dell’Acquaviva che ha battuto 2-0 il Marianopoli con reti, tutte nel secondo tempo, di Caruso e Petrone. L’Acquaviva è l’unica squadra a punteggio pieno nel girone.

Nell’anticipo del sabato, invece, vittoria del Bompensiere Family 1-2 con la Caterinese alla quale non è bastato il gol di Nahi; per i bompensierini reti di Zappavigna e Touray. Continua invece la crisi del Real Suttano battuto 1-3 in casa dai ravanusani della Saraceno; per i resuttanesi gol della bandiera di La Placa.

Per il resto, da segnalare il tris vincente del Montedoro Calcio che ha battuto fuori casa il Sutera 0-3 con reti di Galante e doppietta di De Mare ex Serradifalco. Sconfitta esterna per il Delia sul campo del Tre Torri Campobello: la decide una vecchia conoscenza del gol come Falsone. Infine 0-0 tra Riesi B e Buterese. Questa la classifica: Acquaviva 12, Saraceno 10, Montedoro 9, Marianopoli, Delia e Tre Torri Campobello 7, Bompensiere Family 6, Buterese 4, Real Suttano 3, Riesi 2, Caterinese 1, Sutera 0.