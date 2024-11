Terza Categoria. L’Acquaviva perde ma resta in testa, incalzano le agrigentine; bene Montedoro e Delia

Nel campionato di Terza Categoria perde la sua imbattibilità la capolista Acquaviva battuta 2-0 dalla Caterinese con una doppietta messa a segno da Amoroso, ma resta in testa alla classifica. Una impresa autentica, quella dei padroni di casa che, dopo un avvio poco esaltante in campionato, si sono riscattati battendo la capolista del girone.

Caterinese

Tennistico il 6-1 che il Bompensiere Family di Michelangelo Benvissuto ha rifilato al Riesi 2002 B, con doppiette di Rondinella e Puma e reti di Touray e Calamera in un match nel quale i riesini hanno realizzato la rete della bandiera con Palermo.

Sconfitta casalinga 1-2, invece, per la Buterese contro la Tre Torri di Campobello di Licata, mentre il Delia ha rifilato sei gol al Real Suttano con reti di Marchese (2), Agrusta, Genova, Montana e Lodato. Per il Real Suttano in gol il solo La Placa.

Prosegue il gran momento del Montedoro in campionato: la squadra del presidente Luigi Pulci ha battuto 2-0 il Marianopoli con doppietta dell’ottimo Galante. Infine cinquina vincente per la Saraceno Ravanusa che ha battuto 5-0 in casa il Sutera.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Acquaviva 12, Saraceno e Tre Torri Campobello 10, Delia e Montedoro 9, Marianopoli 7, Bompensiere Family 6, Caterinese 4, Buterese e Real Suttano 3, Sutera 0. Riesi fuori classifica 2 punti.