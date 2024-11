Terza categoria. E’ big match tra Acquaviva e Marianopoli; Caterinese e Real Suttano cercano riscatto

Per la quarta giornata il Campionato di Terza categoria propone una carrellata di sfide parecchio interessanti. La capolista Acquaviva è impegnata in casa contro il Marianopoli in un match alquanto importante, anche perchè i manchesi del presidente Costanzo sono al momento al secondo posto in classifica e imbattuti, per cui la sfida in programma domenica 17 novembre costituisce un banco di prova importante per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Real Suttano (foto Enrico La Rocca)

Prima però, sabato 16 novembre, c’è un anticipo non meno importante tra due squadre partite non proprio bene ma il cui valore è indiscutibile. Si tratta del Bompensiere Family (nella foto) che sarà opposto fuori casa alla Caterinese (ore 14,30). I padroni di casa puntano al successo per rilanciare le loro ambizioni di vittoria, ma i bompensierini non sono da meno, per cui si prevede battaglia.

Il programma di domenica prevede poi la sfida casalinga del Real Suttano che affronta in casa la Saraceno Ravanusa, mentre a Sutera va in onda l’ennesimo derby del Vallone contro la rivelazione Montedoro del presidente Luigi Pulci. Altro match scintillante è quello che vedrà di fronte il Delia opposto al Tre Torri. Completa il quadro la sfida tra Riesi 2002 B e Buterese (ore 15).