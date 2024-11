Sommatino. Il 13 novembre al via il servizio di refezione scolastica. Costo di ogni singolo ticket è 3,30 euro

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto che da oggi 13 novembre per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e il tempo pieno della primaria sarà avviato il servizio di refezione scolastica. I ticket potranno essere acquistati presso il ristorante ” Il Corallo” tutti i giorni dalle ore 18 alle 22, escluso il venerdì, pagabili sia in contanti che tramite Pos. Inoltre, potranno essere acquistati anche presso la Tabaccheria Drogo pagabili solo in contanti. Il costo di ogni singolo ticket è di €3,30.

Nelle prossime settimane si terrà un incontro nel quale interverranno la ditta appaltatrice, il biologo nutrizionista Dott. Davide Nicitra, Il Sindaco e il Dirigente scolastico. Tutti i genitori interessati sono invitati a prenderne parte. La data sarà resa nota successivamente.