Serie D. La Nissa annuncia l’esonero del tecnico Nicolò Terranova. Giovannone: “Quest’anno va tutto storto nonostante il suo impegno”

CALTANISSETTA. E’ stato il presidente della Nissa Luca Giovannone ad annunciare tramite un video diffuso dalla società sulla sua pagina facebook ufficiale a comunicare l’esonero del tecnico Nicolò Terranova.

Una notizia alquanto amara per la dirigenza biancoscudata anche perchè il nome dell’allenatore mazarese è legato, e lo resterà, all’impresa sportiva e calcistica della scorsa stagione culminata nella vittoria del campionato di Eccellenza e nella promozione record della Nissa in serie D.

La squadra, a fine gara, è stata contestata in maniera aperta quanto dura dai tifosi. In campo la Nissa ha tentato di sbloccare il match ma non c’è riuscita contro un Ragusa che al “Tomaselli” ha sfoderato una prestazione che, se nel calcio esistesse la vittoria ai punti, avrebbe ottenuto.

“Ringrazio il tecnico Nicolò Terranova per lo splendido lavoro fatto lo scorso anno, ma quest’anno purtroppo va tutto storto nonostante il suo impegno e la sua professionalità; sono così arrivato alla decisione che bisogna fare questa svolta”. Parole semplici, una comunicazione immediata ma al tempo stesso senza fronzoli: “La Nissa finora – ha aggiunto Giovannone – non ha ancora pensato a nessun altro tecnico per sostituire Terranova; da ora penseremo ad un nuovo allenatore per la panchina della Nissa”. (foto Claudio Vicari)