Seconda Categoria. Prima vittoria per l’Atletico Nissa con 2 gol di Sammartino; cade l’Amo Gela, solo pari per il Real Gela

In Seconda Categoria giornata di grandi sorprese, con la sconfitta rimediata a Bompietro dall’Amo Gela Dorica. La squadra gelese di Francesco Italiano ha perso 1-0 un match molto battagliato deciso dalla rete del bompietrino Calabrese.

L’Amo Gela resta fermo a quota 13 in classifica. Chi invece ha ottenuto il primo successo in campionato è stato l’Atletico Nissa. La squadra di mister Contino ha superato 2-0 il Lagoreal al “Tomaselli”. A segnare entrambe le reti della vittoria è stato Ernesto Sammartino ancora una volta decisivo. La squadra del presidente Salvatore Messina s’è così portata a quota 4 in classifica.

Infine, solo pari per il Real Gela che in casa ha impattato 3-3 con la Sanconitana. Ai gelesi di mister Gaccione sono sono bastate le reti di Di Stefano, Caci e Minardi per avere ragione dei sanconitani. La squadra gelese è ora a quota 8 in classifica. Ha riposato il Riesi 2002.