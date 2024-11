Seconda Categoria. Nel girone G anticipo del sabato per l’Atletico Nissa; domenica impegnativa per Amo Gela Dorica e Riesi

Nel campionato di Seconda Categoria, girone G, anticipo per l’Atletico Nissa che sabato 23 novembre affronta fuori casa il Crisas Assoro (ore 15). Per la squadra di Paolo Di Francisca un nuovo test importante per risalire la classifica ulteriormente dopo la vittoria del turno precedente contro la capolista Sporting Casale. Nell’ambiente nisseno c’è grande fiducia circa la possibilità che la squadra del presidente Salvatore Messina possa risalire la china in classifica e avere un ruolo di primo piano nel torneo.

Domenica 24 novembre, invece, impegno esterno per l’Amo Gela di Francesco Italiano sul campo della capolista Sporting Casale, mentre l’altra capolista del girone, il Riesi 2002 di Salvatore Sammartino, affronta in casa la Vis Bompietro. Riposa il Real Gela.