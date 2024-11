San Cataldo. Risiko Club Il Pifferaio, continuano le serate di sfida: in preparazione il primo torneo interno

Mercoledì 20 Novembre, nei locali del Pifferaio Magico di San Cataldo (CL), i dadi colorati del Risiko hanno avuto possibilità di rotolare ancora sulle plance del gioco di strategia più diffuso in Italia, in una nuova serata di amichevoli organizzate dal Risiko Club Il Pifferaio ormai con cadenza settimanale il Mercoledì dalle ore 20.00 circa. Sono più di una decina i giocatori che hanno iniziato a seguire le serate e si sta lavorando al primo Torneo interno, che si svolgerà già dal prossimo 4 Dicembre, che accompagnerà il Club a festeggiare insieme in occasione delle prossime festività Natalizie.

Le partite di Risiko da Torneo durano circa due ore, e i vari giocatori si sfidano a conquistare un obiettivo segreto, che rimane tale fino alla fine della partita, con dinamiche di gioco molto simili a quelle di una partita di calcio. Se si sbaglia una mossa, o se i dadi si mettono di traverso, subito l’avversario è pronto a fare goal conquistando i territori fino a quel momento conquistati. E con pazienza, strategia, e quel pizzico di fortuna che deve sempre accompagnare ogni lancio di dadi, si ricomincia a riprendersi i territori perduti, fino alla fine del tempo regolamentare di 90 minuti e poi iniziano i tempi supplementari che chiudono la partita. E se nessuno fa il suo Risiko!, che significa aver conquistato l’intero obiettivo segreto, allora si vince ai punti con la speranza di avere più territori nel proprio obiettivo più degli altri giocatori. E la suspence è assicurata.

Il Risiko Club IL PIFFERAIO ha già iniziato il suo percorso per ottenere dalla Community Nazionale il riconoscimento di Club di Risiko Ufficiale, che viene conseguito dopo il superamento di varie prove, tra le quali quelle di strutturare delle serate fisse di gioco e far divertire quante più persone possibili. Questo è l’obiettivo del Club che consentirà di far parte di una Community che conta già in Italia 29 Club, di cui 6 in Sicilia (Palermo, Messina, Acireale, Catania, Siracusa e Caltanissetta).

Ha riscontrato risposte positive l’apertura di una pagina sociale Facebook dedicata al Club, che in meno di due settimane dalla sua apertura già conta ad oggi quasi 350 follower ed è sempre in crescita. Il Club apre le sue porte a tutti coloro intendano unirsi a coloro i quali hanno già giocato le prime partite.

Per chi fosse interessato a partecipare alle serate e a dare voce alla propria passione per questo bellissimo gioco di strategia, i riferimenti per ogni informazione sono Alessio Sansoni, tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri, tel. 331/6039772.