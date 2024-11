Rinnovato il consiglio direttivo OPI

Si sono concluse ieri 24/11/2024 le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della provincia di Caltanissetta che rimarrà in carica durante il quadriennio 2024 – 2028. Ha vinto la lista CAMBIA-MENTI capeggiata dal presidente uscente Dott.ssa La Greca Maria. Sono stati eletti componenti del nuovo consiglio direttivo i seguenti consiglieri: La GRECA MARIA con 373 voti, DI Fede Giuseppe con 367 voti; Morgana Daniele con 367 voti; Agrò Vincenzo con 363 voti; Scibetta Giuseppe con 363 voti; Zaffuto Enzo con 342 voti; Iudica Eveline Valentine con 338 voti; Nisi Sebastiano con 337 voti; Vilardo Rosaria (detta Sara) con 335 voti; Puleo Franca (detta Francesca) con 332 voti. Romano Luigi Giuseppe con 332 voti; Pistone Alessio con 324 voti; La Cagnina Ignazio con 311 voti; Accardi Giovanna Maria con 299 voti; Quintiliano Liliana Marilù con 290 voti: Sono stati eletti componenti della nuova Commissione Albo i seguenti consiglieri: Provinzano Giuseppe con 365 voti; Bartoluccio Gaetano con 343 voti;Chessari Angelo con 341 voti; Tallarita Vincenzo Antonio con 331 voti: Di Prima Calogero Antonio con 330 voti: Romano Fabio Domenico con 316 voti; Gotadoro Mauro Filippo con 311 voti; Sono stati eletti componenti del collegio dei revisori dei conti effettivi i seguenti consiglieri: Baldini Anna Maria con 318: Zarba Rocco Roberto con 314; È stata eletta componente del collegio dei revisori dei conti supplente la consigliera: Stella Maria Concetta con 329. La lista CAMBIA-MENTI è stata supportata da un forte consenso elettorale, molti sono stati i colleghi che da varie parti della Provincia sono venuti a votare nei seggi allestiti a Caltanissetta e a Gela. Tutti i consiglieri eletti ringraziano gli tutti gli infermieri della provincia di Caltanissetta in particolare chi ha votato e i numerosi sostenitori. La portavoce della lista CAMBIA-MENTI, Dott.ssa La Greca Maria nonché presidente uscente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della provincia di Caltanissetta a nome dei consiglieri neo eletti, dice che durante il mandato che ci è stato affidato nel quadriennio 2024 – 2028 verranno rispettati gli impegni presi nel nostro programma in favore di tutti gli infermieri della nostra provincia. Il nostro obiettivo oltre che la formazione sarà quello di dare ambia visibilità a tutta la categoria interfacciandoci con le varie istituzioni per difendere tutti i diritti degli infermieri. Inoltre ci impegneremo a creare varie commissioni di lavoro (consulta giovanile, formazione, rapporti con l’iscritto, assistenza all’iscritto etc. etc.). Un altro obiettivo che ci prefiggiamo è quello di essere di supporto a tutti gli infermieri della provincia e dove necessita farci garanti per migliorare le condizioni degli stessi. La prossima settimana i consiglieri eletti verranno convocati per l’accettazione della carica e per eleggere il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.