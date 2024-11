Promozione. Prima sconfitta per il Niscemi; vince la Vigor Gela, sconfitta per il Serradifalco ad Aragona

Clamoroso: il Niscemi, con una trafila di 10 vittorie in 10 partite, incappa nel primo ko stagionale casalingo ad opera dell’Acicatena a Caltagirone. Il gol decisivo lo segna Carbonaro al 32′ del secondo tempo e costituisce la grande sorpresa di una giornata nella quale, nel girone D, per il resto, propone il ritorno alla vittoria della Vigor Gela 2-0 contro il Frigintini con reti di De Leonardis e Strabone.

Il Niscemi resta fermo a quota 30 in classifica e viene avvicinato a quota 25 dal Megara vittorioso 4-1 sull’Aci e Galatea. La Vigor Gela invece è quinta con 19 punti in classifica.

Nel girone C, invece, perde il Serradifalco Calcio fuori casa contro l’Aragona. I falchetti nel primo tempo hanno disputato un buon match , ma nella ripresa i padroni di casa sono andati in gol con Zammito raddoppiando con Gambino. Il Serradifalco a seguito di questa sconfitta resta fermo in classifica a quota 9 ed è terzultimo.