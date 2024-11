Promozione girone C. Solo pari per il Serradifalco, ma quante recriminazioni per due rigori non concessi

Ancora un pari per il Serradifalco che, in casa propria, non è ancora riuscito a vincere una partita, ma nel caso della sfida con il Villarosa San Sebastiano finita 1-1, la squadra del presidente Caramanna ha contestato la mancata concessione di due presunti rigori: uno nel primo tempo con il difensore avversario che, disinteressandosi della palla, affossava D’Anca che aveva preso posizione in area, l’altro nel finale con Saetta anche lui atterrato in area. In entrambe le occasioni l’arbitro non ha tuttavia ritenuto di dover concedere il penalty.

I gol che hanno fissato lo score sull’1-1 sono stati segnati entrambi nel primo tempo. Prima da D’Onofrio con un diagonale vincente e poi da Alfarini. Partita molto combattuta a centrocampo con duelli rusticani in ogni zona del campo. Ennesi solidi e fisicamente ben messi contro un Serradifalco privo di alcuni uomini chiave come Piazza, Salvatore Di Marco, Zuppardo e Nacci.

Alla fine 1-1 e tanta delusione per il Serradifalco Calcio contro un Villarosa San Sebastiano che ha disputato una prestazione positiva colpendo anche un palo con Touray nella seconda frazione di gioco.