Prima Categoria. Sommatinese da primato; ok Accademia Mazzarinese; sconfitte Terranova e Calcio Campofranco

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, prosegue la marcia spedita e senza ostacoli da parte della capolista Sommatinese di Ottavio Nicotra (nella foto) che ha battuto in trasferta con un netto 1-5 finale il Città di Petralia Soprana. Partita subito indirizzata nel verso giusto grazie ai gol di Graci, autore di una tripletta. La cinquina vincente è stata completata dalle reti messe a segno da Pira e Castellino, mentre per i padroni di casa aveva segnato Profita.

La partita tra Don Bosco Mussomeli e Belsitana è stata invece sospesa. Ha infine perso, nel girone B, il Campofranco Calcio 0-1 contro il Gangi. Ha deciso il confronto la rete di Duca per i madoniti che si sono aggiudicati una gara parecchio combattuta.

Nel girone F, infine, l’Accademia Mazzarinese ha superato 1-3 il Ragusa Boys (gol di Gallo, Lo Sardo e Furbo) con la compagine mazzarinese ora a quota 10 in classifica. E’ invece in caduta libera il Terranova Gela che è stato sconfitto con un netto 0-4 in casa dal Motta Calcio. I gelesi sono ultimi senza alcun punto fin qui fatto.