Pantelleria. Morto a 84 anni l’artista Filippo Panseca

E’ morto all’età di 84 anni Filippo Panseca a causa un infarto fulminanten che lo ha colpito nella notte. Inutile gli sforzi dei sanitari dell’ospedale Nagar di Pantelleria. Lo riporta il sito d’informazione Pantelleria Internet. Da tempo si era preparato il suo mausoleo in Contrada Mursia, vicino ai Sesi, tombe di tremila anni fa. A Pantelleria era arrivato nel 1976 assieme a Margherita Boniver. Artista poliedrico e ricercatore, insieme a Laurence Gartel è considerato uno dei due padri della computer art. Fondatore in Italia della prima cattedra di Computer Art presso l’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1991. Fu anche l’artista delle opere biodegradabili che scomparivano nel giro di una stagione profumando l’aria. Ma era anche politicamente espressione di quel socialismo che con il centro sinistra era arrivato al governo. Fu definito il pupillo di Craxi, inventò il garofano simbolo di quel socialismo. Ideò anche per parecchi anni la scenografia della Domenica Sportiva.