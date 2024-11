Palermo. Trovato cadavere di un uomo a bordo di una barca a vela, indaga la Polizia

Giallo sul ritrovamento di un cadavere all’interno di una barca a vela ormeggiata nel porto della Cala sul lato del nuovo molo trapezoidale di Palermo. I vigili del fuoco lo hanno trovato questa notte. Si tratta di un 52enne bresciano. Secondo i primi accertamenti del medico legale l’uomo sarebbe morto da 5 o 6 giorni. L’uomo era sotto coperta con la porta d’accesso chiusa dall’interno. Le indagini sono affidate alla polizia. La barca è stata sequestrata e la procura nelle prossime ore disporrà l’autopsia per chiarire le cause della morte. Da quanto si apprende all’interno della barca non ci sarebbero segni evidenti di lotta.