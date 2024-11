Palermo. Sciopero Cgil e Uil, massiccia adesione: “Ora risposte su Sud”

Massiccia adesione in Sicilia, con punte del 100 per cento, allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. “Non scioperiamo per un pregiudizio nei confronti del governo, ma – dice a Palermo il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, nel corso del corteo – per una diversa idea di Paese, con al centro giustizia sociale e liberta’. Le scelte dell’Esecutivo vanno in direzione opposta. Lavoratori e pensionati continuano a pagare il conto per tutti e si procede con passo spedito a destrutturare la sanita’ pubblica e tutte le infrastrutture sociali. Ora basta, subito risposte su salari, pensioni, politica industriale, Sud”. A Mannino e’ affidata l’apertura dei comizi in piazza Verdi. Alti i numeri della protesta, in base ai primi dati: Anello ferroviario Palermo 100%, Fincantieri Palermo 75%, Isab e Sasol Siracusa al 95%, Siracusa Marisicilia ed Eurospin 100%, Zara 99%, Catania azienda libretti 50%; Cogepa Palermo 100%, Centro Seia Ragusa 30%, Po Magri 4.0 Trapani 75%,Campanio agricola Siracusa 52%, Coemi Siracusa 90%.