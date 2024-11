Oggi a Roma parte la prima assemblea sinodale delle chiese in Italia. Presenti anche rappresentanti nisseni

Si è aperta oggie si protrarrà fino a domenica 17, la Prima Assemblea Sinodale delle Chiese in Italia. A Roma, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura, oltre 1000 delegati diocesani si incontrano per elaborare alcune proposte, a partire dalle traiettorie individuali nei Lineamenti, che poi saranno riconsegnati alle Chiese locali in vista della Seconda Assemblea Sinodale (31 marzo 4 aprile). L’appuntamento arriva dopo un cammino iniziato tre anni fa. I “Lineamenti” su cui si confronteranno i delegati ruotano intorno a tre nuclei fondamentali: il rinnovamento della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali; la Formazione alla fede e alla vita; la corresponsabilità. Sullo sfondo c’è la volontà di costruire delle comunità ecclesiali più snelle, accoglienti che accompagnino e incoraggiano chi in questo momento vive situazioni di povertà materiale e spirituale. A dare voce alla Diocesi Nissena sono presenti i coniugi Lia e Luigi Bellomo e l’assistente spirituale padre Rino dello Spedale Alongi, nonché direttori dell’Ufficio Pastorale Familiare i primi, e assistente spirituale Padre Rino, arciprete della parrocchia San Pietro di Caltanissetta. (Daniele Polizzi)