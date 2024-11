Mussomeli, scuderia del Castello giuramento di giovani dipendenti di Ferrovie dello Stato Italiano

MUSSOMELI – Si è svolta questa mattina presso il suggestivo Castello di Mussomeli, la cerimonia di giuramento dei giovani dipendenti di Ferrovie dello Stato Italiane, che hanno recentemente intrapreso il loro percorso professionale all’interno del Gruppo FS. Un momento significativo che ha visto l’impegno e la dedizione dei nuovi assunti nella missione di garantire un servizio ferroviario sempre più efficiente, sicuro e sostenibile per il Paese. La cerimonia, che ha avuto luogo in uno dei luoghi simbolo della Sicilia, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di Ferrovie dello Stato e del Sindaco di Mussomeli. Il Castello di Mussomeli, con la sua maestosità storica, ha fornito uno sfondo suggestivo a un evento che celebra non solo l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, ma anche l’importanza di valori come il rispetto delle tradizioni, la responsabilità e il servizio alla comunità. I giovani dipendenti, provenienti da diverse provincie siciliane, hanno prestato giuramento solenne davanti a una platea di familiari, colleghi e rappresentanti aziendali, impegnandosi a svolgere il proprio lavoro con serietà, competenza e un forte senso di responsabilità nei confronti dei passeggeri e della collettività. Il giuramento ha simboleggiato l’ingresso ufficiale dei neoassunti nel “team” di Ferrovie dello Stato, una realtà dinamica e innovativa che mira a un futuro sempre più orientato alla sostenibilità e alla digitalizzazione. Nel suo intervento, il sindaco di Mussomeli – On. Giuseppe Catania -, ha sottolineato la strategicità di Ferrovie dello Satto per lo sviluppo della nostra nazione e del nostro territorio, gli imponenti investimenti in corso (6,9 miliardi) in questo momento per la realizzazione degli 8 lotti che serviranno a potenziare la rete ferroviaria siciliana oltre quelli che prederanno il via grazie all’accordo di coesione sottoscritto lo scorso mese di maggio in Sicilia. Ma ha sottolineato anche l’importanza di questo momento di transizione per i giovani dipendenti, augurando loro di vivere appieno l’esperienza di crescita all’interno di un’azienda che ha sempre rappresentato una delle eccellenze del nostro Paese. “Oggi non solo iniziate una carriera, ma vi unite a una realtà che ha fatto e continua a fare la storia delle infrastrutture italiane. Siete parte di un progetto che guarda al futuro, con attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e al benessere dei cittadini”, ha dichiarato il Sindaco.Ferrovie dello Stato Italiane ha da sempre investito sui giovani come risorsa fondamentale per il proprio futuro. Ogni anno, l’azienda accoglie centinaia di nuovi dipendenti che, attraverso programmi di formazione e sviluppo, vengono preparati ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Il giuramento di ieri è stato un momento di riflessione sul valore del lavoro e dell’impegno individuale, ma anche di celebrazione di un percorso che vede protagonisti i giovani professionisti di FS. Il giuramento di questa mattina è stato anche un’occasione per ribadire l’impegno di Ferrovie dello Stato nella realizzazione di un sistema ferroviario sempre più sostenibile e all’avanguardia. Il Gruppo FS sta investendo fortemente in progetti di digitalizzazione, sicurezza, e mobilità sostenibile, con l’obiettivo di rendere la rete ferroviaria italiana una delle più moderne e efficienti d’Europa. La giornata si è conclusa con un incontro conviviale che ha permesso ai neoassunti di conoscersi e scambiarsi impressioni sul loro futuro all’interno dell’azienda. L’evento ha rappresentato non solo una tappa importante nel cammino professionale dei nuovi dipendenti, ma anche un simbolo del continuo rinnovamento e della visione orientata al futuro di Ferrovie dello Stato.