Motori. La Coppa Nissena esclusa dal Campionato Italiano Supersalita per il 2° anno di fila: la delusione di una Città e della sua gente

Delusione. E’ la sensazione palpabile che si avverte negli ambienti automobilistici cittadini dopo che, per il secondo anno consecutivo la Coppa Nissena è stata esclusa dal Campionato Italiano Supersalita. Una decisone che non è stata condivisa da parte non solo di tanti piloti nisseni e addetti ai lavori, ma anche da parte di tantissimi sostenitori da sempre affezionati ad una gara che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo.

Insomma, una decisione che, oltre a lasciare l’amaro in bocca, appare carica di interrogativi: come mai proprio la Coppa Nissena, una tra le gare più prestigiose del panorama regionale e nazionale, è stata nuovamente esclusa? A Caltanissetta, dove la Coppa Nissena è nata e dove ha sempre avuto il suo cuore pulsante, l’esclusione di una simile competizione è stata letta in maniera del tutto negativa.

Un giudizio senza appello, dal momento che la Coppa Nissena è uno dei grandi patrimoni dello sport nisseno.

In tanti, in queste ore ricordano quanta storia ci sia dietro la Coppa Nissena con decine e decine di edizioni, centinaia di campioni, macchine, gare al cardiopalma, passione, un amore che i nisseni hanno sempre coltivato e che, con questa esclusione, stanno vivendo, senza tanti giri di parole, come un’onta autentica.

E non solo per il fatto che, così, si priva una Città e una Provincia della sua gara regina, ma perché la si priva anche di quella centralità che in Sicilia ha sempre avuto e il cui fascino ne ha caratterizzato e ne caratterizza il suo percorso storico. Un simbolo che è stato ancora una volta messo da parte, una decisione che in tanti sperano possa essere rivista, perché Caltanissetta, la sua tradizione automobilistica, la sua passione, il suo orgoglio la sua Coppa Nissena non meritano questo trattamento. La Coppa Nissena deve tornare a brillare nel panorama automobilistico del campionato nazionale supersalita.