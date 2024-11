Il 6 novembre associazioni e cittadini delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento a Palazzo d’Orleans per protestare contro la crisi idrica

CALTANISSETTA. Nella giornata di mercoledì 6 novembre alle ore 9 associazioni e cittadini delle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta si ritroveranno a Palazzo d’Orleans per protestare contro la crisi idrica. L’evento, che vedrà la partecipazione di diverse realtà, ha l’obiettivo di richiedere un incontro con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e chiarire quanto ancora deve essere fatto per contrastare la crisi idrica che sta colpendo la Sicilia.

«Ma la nostra voce sarà più forte e non potrà essere ignorata solo se saremo in tanti» è l’appello lanciato dal direttivo del comitato Senz’acqua Enna, una delle realtà organizzatrici della manifestazione.

Gli investimenti e gli interventi portati avanti dalle istituzioni, come è evidente, non sono neanche lontanamente sufficienti per porre un freno alla crisi idrica che sta privando i siciliani di un diritto fondamentale come l’accesso all’acqua.

Manifestare è l’unico modo possibile per costringere la classe politica a fare i conti con le proprie responsabilità, per ottenere un piano di investimenti strutturale per rimettere in sesto le infrastrutture idriche dell’Isola.