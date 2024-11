Il 12 novembre 2^ edizione del progetto “In cammino con la Storia – percorsi alla scoperta della storia, delle fiabe e leggende di Caltanissetta”

CALTANISSETTA. Prenderà il via martedì 12 novembre la seconda edizione del progetto denominato ” In cammino con la Storia – percorsi alla scoperta della storia, delle fiabe e leggende di Caltanissetta” curato e promosso dall’ Associazione Moncada con il patrocino gratuito del comune di Caltanissetta.

L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori e ha lo scopo di fornire elementi di storia, cultura e tradizioni della città per mezzo di passeggiate, racconti e laboratori. L’idea trae ispirazione dal libro: ” Sul filo della Storia” scritto dalla professoressa e storica Rosanna Zaffuto Rovello”, una raccolta di fiabe e leggende che ha come sottofondo la Storia ma che con la fantasia riesce a far parlare personaggi reali e leggendari e animare i monumenti.

Il libro diventa quindi linguaggio, strumento di divulgazione per grandi e piccoli. Nello specifico il progetto si sviluppa attraverso diverse tipologie di itinerari in luoghi che abbracciano diverse epoche della storia e attraverso svariate testimonianze di arte, cultura e tradizioni della città. Gli alunni avranno anche l’opportunità di incontrare artisti, studiosi e personaggi che fanno parte della nostra cultura.

L’obiettivo è quello di avvicinare le nuove generazioni al territorio, di modo da diventare loro stessi testimoni della bellezza e valore dei luoghi della città.