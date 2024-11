Genoa, ribaltone in panchina: esonerato Gilardino, arriva Vieira

(Adnkronos) – Salta un'altra panchina in Serie A. A pochi giorni dalla ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali, il Genoa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino, che lo scorso maggio aveva firmato un rinnovo biennale con i rossoblù. Sulla panchina rossoblù arriva Patrick Vieira, ex centrocampista dell'Inter che ha già allenato Nizza e Crystal Palace. Fatale per l'ex attaccante del Milan, che proprio al Genoa aveva esordito da allenatore, i soli 10 punti conquistati in questo avvio di stagione. Il Grifone, alla vigilia della 13esima giornata di Serie A, è infatti fermo al quartultimo posto a una sola lunghezza di distanza sulla zona rossa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)