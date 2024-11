Final Fantasy VII Rebirth, aggiornamento per PS5 Pro

(Adnkronos) – Square Enix ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Final Fantasy VII Rebirth in concomitanza con il lancio di PlayStation 5 Pro. L'update mira a sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console, offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco ancora più fluida e visivamente impressionante. L'aggiornamento introduce la Versatility Mode, una nuova modalità grafica sviluppata specificamente per PS5 Pro. Questa modalità combina le caratteristiche delle modalità Prestazioni e Grafica già esistenti, puntando a un frame rate di 60 FPS, simile alla modalità Prestazioni, ma mantenendo un'alta risoluzione paragonabile a quella della modalità Grafica grazie all'utilizzo della tecnologia Playstation Spectral Super Resolution (PSSR). Inoltre, l'aggiornamento sfrutta la modalità High CPU Frequency di PS5 Pro per garantire un frame rate più stabile durante il gioco. Completano il quadro una serie di correzioni di bug minori e miglioramenti alla funzionalità e alla stabilità generale. Grazie a questi miglioramenti, i giocatori potranno godere di una rappresentazione più ricca e dettagliata del mondo di gioco, delle battaglie, delle cutscene e di tutti gli altri elementi che compongono l'esperienza di Final Fantasy VII Rebirth, reputato uno dei migliori giochi di ruolo di questa generazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)