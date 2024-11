Delia. Pavimentazione inadeguata e alberi pericolanti, l’intervento dei Vigili del Fuoco nel cortile della scuola materna “Giovanni XXIII”

Questa mattina alla scuola materna Giovanni XXIII di Delia sono intervenuti i Vigili del Fuoco a causa di problemi riscontrati nel cortile della struttura legati alla sicurezza.

In particolare, secondo le segnalazioni il cortile risulta essere in stato di pericolo per i bambini, vista la pavimentazione inadeguata e la presenza di alberi pericolanti. Inoltre, durante il sopralluogo è stato scoperto un alveare, per il quale i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e chiesto di avviare le operazioni di rimozione.

Si attendono le valutazioni dei tecnici specializzati chiamati a intervenire sulle condizioni generali del cortile e delle strutture circostanti per identificare le misure necessarie da adottare.

I genitori degli alunni hanno chiesto maggiori controlli e interventi per evitare che problemi simili si ripresentino in futuro: “È fondamentale che le istituzioni preposte assicurino che le scuole offrano spazi adeguati per l’apprendimento e il gioco dei bambini, lontani da pericoli e rischi per la loro incolumità”.