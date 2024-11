Campofranco. Menzione di merito per la prof. Ninfa Debora Bonacotta nel premio letterario Dickens con il suo libro “Infanzie rubate”

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha annunciato che la Prof.ssa Ninfa Debora Bonacotta, ha ricevuto una menzione speciale al prestigioso Premio Letterario Internazionale Charles Dickens per il suo toccante libro “Infanzie rubate”.

La Prof.ssa Bonacotta è stata premiata nella sezione delle menzioni di merito dedicate alle tematiche dickensiane, dimostrando come la sua opera si inserisca perfettamente nella tradizione del romanzo sociale. Il suo libro “Infanzie rubate” affronta infatti un tema di grande rilevanza storica e sociale, in linea con lo spirito del premio che mira a promuovere l’interesse verso la cultura e la letteratura impegnata.

“Infanzie rubate” racconta la drammatica storia dei “carusi”, bambini siciliani costretti a lavorare nelle miniere in condizioni disumane. La Prof.ssa Bonacotta ha saputo dar voce a queste anime innocenti, vittime dello sfruttamento e della povertà, intrecciando ricerche storiche con le testimonianze degli ultimi sopravvissuti. Il libro getta luce su una pagina buia della nostra storia che non deve essere dimenticata.

“Come Amministrazione Comunale, esprimiamo la nostra più sincera gratitudine e le nostre congratulazioni alla Prof.ssa Bonacotta per questo importante riconoscimento – ha detto il sindaco Nuara – La sua opera non solo porta lustro alla nostra città, ma contribuisce a mantenere viva la memoria di eventi storici cruciali, educando le nuove generazioni sui temi dei diritti dell’infanzia e della giustizia sociale. Invitiamo tutti i cittadini a celebrare questo successo e a leggere “Infanzie rubate”, un libro che ci ricorda l’importanza di vigilare costantemente affinché simili tragedie non si ripetano mai più”.