Campofranco. Il 14 e 15 novembre screening mammografici gratuiti in piazza San Francesco

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco, in collaborazione con il Centro Gestionale Screening dell’ASP Caltanissetta, informa la cittadinanza che nelle giornate del 14 e 15 novembre sarà presente in Piazza San Francesco un’unità mobile attrezzata per effettuare screening mammografici gratuiti.

L’iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, alle quali viene offerta la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un esame mammografico di prevenzione. Il servizio si inserisce nel programma di screening oncologico promosso dall’ASP di Caltanissetta per la prevenzione del tumore al seno.

L’unità mobile sarà operativa nei seguenti orari:

– Dal lunedì al venerdì

– Mattina: 08:00 – 14:00

– Pomeriggio: 15:00 – 16:00

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero 0934 506056.

Il Sindaco invita tutte le cittadine che rientrano nella fascia d’età prevista ad aderire a questa importante iniziativa di prevenzione, ricordando che la diagnosi precoce rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta contro il tumore al seno. La presenza dell’unità mobile sul territorio comunale rappresenta un’opportunità significativa per effettuare questo importante esame diagnostico direttamente nel proprio comune di residenza, eliminando così disagi legati agli spostamenti presso altre strutture sanitarie.