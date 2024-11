Caltanissetta. Viadotto San Giuliano, Gambino replica alla Lega: “Intervento scomposto e inqualificabile”

L’ex sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, oggi consigliere comunale e vicepresidente dell’ANCI Sicilia, replica alle parole della Lega in merito al viadotto San Giuliano.

Volevo ringraziare il Senatore Nino Germanà per il chiarimento trasmesso alla stampa in risposta al mio intervento sul viadotto San Giuliano, il commissario regionale della lega prende un impegno preciso con i nisseni dichiarando che i lavori di ricostruzione del viadotto, saranno iniziati entro il primo semestre del 2025. Questa è un’ottima notizia per la nostra città e vigileremo attentamente che i lavori inizieranno entro i termini comunicati da Germanà. Dispiace constatare l’asserzione che “la notizia è priva di fondamento”, in quanto il mio comunicato stampa riportava chiaramente che l’opera non risultava compresa tra i finanziamenti esecutivi dell’accordo di programma MIT – ANAS relativo agli anni 2023 e 2024, pubblicato sul sito del Ministero retto dal Ministro Salvini e facilmente consultabile, pertanto lo stesso è da considerarsi corretto. Il sito ufficiale, ad oggi, non riporta alcun finanziamento per l’anno 2025, le somme dovranno essere individuate tra i fondi a competenza statale da inserire nella prossima Legge Finanziaria di fine anno.

Per quanto sopra ringrazio il commissario regionale della Lega per l’impegno preso, che ci soddisfa e ci fa sperare in una rapida conclusione di una vicenda che dura ormai da 12 lunghissimi anni.

Per quanto riguarda l’intervento scomposto e inqualificabile del rappresentate locale della Lega, che evidentemente interviene anche a nome e per conto dell’amministrazione comunale in cui ricopre il ruolo di assessore, per fortuna pro tempore, non viene data alcuna risposta alla domanda in cui si chiede notizia dei due milioni e ottocentomila euro individuati quali opere di compensazione ambientale per il consolidamento della frana di c.da la spia a cui dovrebbe seguire il ripristino della circonvallazione di collegamento con la via di Santo Spirito, impegno che l’ANAS ha preso davanti a sua Eccellenza il Prefetto e regolarmente

verbalizzato.

Il “solerte” assessore Aiello, nominato dal buon Tesauro, tra l’altro in barba agli accordi pre-elettorali che prevedeva l’ingresso in giunta delle forze politiche che avessero superato il 5%, era il capolista della “Lega – UDC” che ha racimolato ben 786 voti per una percentuale pari al 2.88% e il grande insuccesso elettorale si riflette per intero nella mediocre risposta pubblicata, che non merita da parte dello scrivente alcun riscontro in quanto si commenta da sola per i toni usati.