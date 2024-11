Caltanissetta. Successo per il 1° “Inclusion Job Day” organizzato dal Centro per l’Impiego e da Sviluppo Lavoro Italia

CALTANISSETTA. Si è tenuto mercoledì 27 Novembre il primo “Inclusion Job Day” della provincia di Caltanissetta. Un progetto fortemente voluto dal Centro per l’impiego, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, per permettere ai soggetti con disabilità di sostenere colloqui di lavoro con numerose ditte locali e nazionali.

L’iniziativa ha riscontrato grande successo vedendo la partecipazione di circa un centinaio di iscritti alle liste di cui alla L.68/99 e oltre 13 aziende. Il Centro per l’impiego ha dimostrato di poter svolgere un ruolo fondamentale nella preselezione dei candidati che sono stati individuati tenendo conto delle loro capacità, dei titoli di studio e delle pregresse esperienze lavorative e che hanno avuto la possibilità di sostenere fino a dieci colloqui di lavoro nell’arco della stessa giornata.

Il Dott. Gaspare Russo, Dirigente del Centro per l’impiego di Caltanissetta dice “Vogliamo dimostrare che il Centro per L’impiego può fornire alle ditte un valido supporto nella ricerca e preselezione del personale, infatti, tra le nostre liste figurano soggetti con diverse esperienze professionali che possono essere utilmente collocati all’interno dei contesti aziendali presenti sul territorio”.

La referente della provincia di Caltanissetta per Sviluppo lavoro Italia S.p.A. Dott.ssa Rita Daniele riferisce “L’obiettivo di oggi è quello di favorire l’inclusione sociale delle persone iscritte ai registri di cui alla L.68/99. Questa è una delle tante iniziative che Sviluppo Lavoro Italia vuole portare avanti insieme al Centro per l’Impiego per facilitare sempre di più l’incontro domanda offerta.”

I referenti dell’evento (Funz. Dir. Fiscina Simona Sidney – Istr. Candura Claudia, Castellana Giuseppe, Crapanzano Giuseppe, Coll. Amm. Giarratano Elvira, Maurizio Calabrese, Op. amm. Talluto Calogera) spiegano che l’iniziativa si inserisce in un percorso che vede il Centro dell’Impiego di Caltanissetta impegnato nel favorire l’occupazione dei soggetti con disabilità e che l’evento ha raccolto un numero di adesioni che è andato ben oltre le aspettative e la capienza dei locali. Per questo si parla già di una seconda edizione.