Caltanissetta. Sanità, Chirurghi: al CEFPAS nuovo corso di alta formazione ACOI

CALTANISSETTA. Si terrà da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre, al Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario di Caltanissetta, il corso di alta formazione in chirurgia generale e mininvasiva di base organizzato dall’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Lo comunicano in una nota congiunta ACOI e il CEFPAS di Caltanissetta.



Il corso di alta formazione in chirurgia generale e mininvasiva di base, accreditato presso AgeNaS per l’Educazione Continua in Medicina, si propone di impartire una formazione basica pratica in Chirurgia Generale e Laparoscopica attraverso un programma didattico di 124 ore complessive di formazione. Il Corso è specialmente indirizzato ai giovani chirurghi, per accompagnarli nei loro primi approcci alla camera operatoria per la pratica sia della chirurgia aperta che di quella laparoscopica.