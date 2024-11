Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, il 28 novembre al via il terzo turno del Torneo di Natale

Domani, giovedì 28 alle ore 20.45 (start 21.00) presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si giocherà il terzo e penultimo turno del XVI° torneo (Torneo di Natale).

Il precedente turno ha visto la presenza di 17 giocatori e giocatrici divisi in quattro tavoli, tre da quattro giocatori ed uno da cinque, e dopo circa due ore di gioco Luigi Tricoli, Giorgia Moscarelli, Michele Pecoraro e Michele Cammarata hanno vinto i loro rispettivi tavoli con una classifica generale, dopo i primi due turni, che vede prima Maria Pia Matraxia.

Parallelamente al torneo continua il FantaRisiko! che sulla falsa riga del Fantacalcio da la possibilità, a chi lo volesse, giocatore o non giocatore, di formare una squadra selezionata dai giocatori iscritti al torneo e in funzione ai risultati viene generata una classifica. Alla fine del torneo i primi tre della classifica si aggiudicano i premi messi in palio dal Risiko Club Ufficiale Eclettica.

“Il FantaRisiko! nasce da un’idea di un nostro socio, Marco Amendola, e nel tempo ha trovato molto successo in campo nazionale – dichiarano dal direttivo del Club -. Alcuni Club lo hanno adottato nelle loro serate di gioco e nell’ultimo Campionato Nazionale a Squadre di Bologna è stato giocato con un ottimo risultato in termini di partecipazione, 83 le squadre partecipanti, e di entusiasmo, tanto che molti sentono, attraverso il forum del Risiko!, la necessità di adottarlo nei vari eventi di natura nazionale. Vogliamo ringraziare Gabriele Taschetti che si sta prendendo cura del FantaRisiko! e che cura le formazioni delle squadre, le classifiche e quant’altro con puntualità e precisione”.