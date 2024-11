Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, il 21 novembre all’Eclettica Street Factory si gioca il secondo turno del XVI° torneo

Questa sera, 21 novembre, alle ore 20.45 (start ore 21.00), presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si gioca il secondo turno del XVI° torneo (Torneo di Natale). Il turno scorso ha visto vincere ai cinque tavoli, tre da 5 giocatori e due da 4, ben 4 ragazze di cui una matricola.

“Continuiamo a crescere giorno per giorno con nuovi giocatori e giocatrici e con una platea sempre più vasta ed eterogenea sia per genere che per età anagrafica – dichiarano dal direttivo-. Questa è la filosofia del gioco del Risiko che attraversa tempi e generazioni. I “meno giovani” di noi hanno iniziato a giocarlo negli anni ’80 con sfide interminabili che, a volte, non finivano neanche con le prime luci dell’alba. Oggi il gioco si è dato delle regole sui tempi delle partite e sui punteggi che lo rendono più interessante e competitivo”.

È possibile iscriversi al secondo turno e partecipare alla classifica finale che prevede 4 tavoli di semifinalisti il giorno 12 dicembre e la finale il giorno 19 con festa natalizia.

“Stiamo iniziando a programmare l’attività del 2025 – continuano dal direttivo – con rinnovate formule di torneo interno e con nuove iniziative di gioco e di socializzazione. Il nostro Club, unico Risiko Club Ufficiale del centro Sicilia, attraverso la sinergia con gli altri RCU siciliani intende creare percorsi condivisi per la divulgazione del gioco di strategia più bello del mondo.”