Caltanissetta. Ricostruzione ponte San Giuliano, Germanà(Lega): “Si farà, notizia priva di fondamento il definanziamento dei lavori”

“Priva di qualsiasi fondamento la notizia, riportata da alcuni giornali siciliani, che parla di un’intesa tra Mit e Anas sul definanziamento dei lavori di adeguamento sulla strada statale 640. Il Mit ha confermato tutti gli impegni di investimento inseriti nel contratto di programma Anas afferenti la rete stradale di interesse nazionale, compreso il rifacimento del ponte San Giuliano. Per questo intervento Anas, nel rispetto dei tempi, ha sviluppato il progetto e acquisito le necessarie autorizzazioni”. Così in una nota il senatore messinese e commissario regionale della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama. “Conformemente – aggiunge – agli impegni contrattuali, l’avvio dei lavori è previsto nel primo semestre 2025. Tale intervento assicurerà un collegamento stabile della città di Caltanissetta alla rete stradale di interesse nazionale atteso da tempo. L’intervento conferma l’impegno del ministero guidato da Matteo Salvini per lo sviluppo del nostro territorio”.