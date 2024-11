Caltanissetta. Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino”: il poeta Salvatore amico e sua figlia Chiara Corinne conquistano il podio

Lo scorso sabato, 23 novembre, si è svolta la cerimonia di premiazione della XIV edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Santa Venera di Trappitello Taormina (ME) guidata dal sacerdote Padre Tonino Tricomi. Ancora sul podio il poeta e scrittore Salvatore Amico e sua figlia Chiara Corinne, che hanno ricevuto rispettivamente il primo e il terzo premio, entrambi con una lirica in vernacolo siciliano. Grande serata all’insegna della poesia e della musica con tanti poeti provenienti da ogni parte d’Italia e con la partecipazione di tre ex studenti che hanno frequentato i corsi ad indirizzo musicale di violino e di chitarra di un paese della provincia. La serata è stata presentata con abile maestria dall’instancabile Angela Maria Vecchio. La giuria del Premio era composta da Rosa Maria Di Salvatore, Maria Lidia Simone, Teresa Vadalà e Salvatore Puglia. Alla fine la serata si è conclusa con un momento di convivialità con l’augurio di potersi rivedere il prossimo anno.