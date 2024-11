Caltanissetta. Leandro Janni (Italia Nostra) sulla gestione della crisi idrica: “Occorre avvalersi di una superiore competenza di tipo logistico”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato di Italia Nostra Sicilia sulla gestione della crisi idrica in Città e nel centro Sicilia del presidente di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni .

” Un senso di insicurezza e di inquietudine, di fallimento pervade la popolazione nissena. Questo, a seguito della gravissima crisi idrica che sta colpendo il territorio della Sicilia Centro-Meridionale e che incide, ogni giorno di più, sulla qualità della nostra vita quotidiana. Questo, anche a causa della indeterminatezza, dell’atteggiamento evasivo e sfuggente dell’attuale Giunta comunale. I cittadini hanno rivolto diverse domande, semplici e chiare, inevitabili, al sindaco Tesauro. Le domande che tanti cittadini nisseni si pongono senza riuscire a trovare un senso logico in ciò che sta accadendo.

Domande alle quali l’attuale Amministrazione comunale non ha saputo fornire risposte convincenti. Noi riteniamo che la sinergia tra Regione Siciliana, Cabina di regia della Protezione civile, Enti gestori delle acque e Amministrazione comunale necessiti dell’opportuno coordinamento da parte del Governo nazionale, nelle Persone delle proprie rappresentanze locali, al fine di affrontare in tutti i suoi aspetti un problema che presenta un livello di complessità molto elevato.

E’ necessario, come è stato per il Covid, da parte degli attori istituzionali coinvolti, avvalersi di una superiore competenza di tipo logistico che possa garantire soluzioni efficaci, efficienti, eque e trasparenti che, allo stato delle cose, non possono più essere procrastinabili”.

Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia