Caltanissetta. La mano degli atleti dipinta di rosso per dire “Basta”, l’iniziativa della Dragon Academy Group contro la violenza sulle donne

La Dragon Academy Group celebra oggi la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Dragon Academy Group, accademia di Muay Thai, Pilates e Yoga dedica una giornata speciale per sensibilizzare i propri atleti e le loro famiglie su un tema importante.

In ogni turno di allenamento, dai bambini agli adulti, viene dedicato un momento per riflettere insieme e per trasmettere, attraverso il simbolo della mano rossa, un messaggio di solidarietà e consapevolezza. La mano rossa, dipinta su ogni partecipante, rappresenta un rifiuto deciso verso ogni forma di violenza e un impegno collettivo per il rispetto e la protezione.

La Muay Thai, oltre a essere uno sport, è una scuola di vita, che insegna valori come disciplina, rispetto e forza. Oggi, con questa iniziativa, vogliamo sottolineare che la forza non è mai prevaricazione, ma uno strumento per proteggere e costruire una società migliore.



“Lo sport ha un ruolo fondamentale nella formazione delle persone, e oggi vogliamo usarlo per mandare un messaggio chiaro: la violenza sulle donne è un problema di tutti e insieme possiamo combatterla,” ha dichiarato Calogero Palmeri, Presidente della Dragon Academy Group.

L’iniziativa coinvolge tutti gli atleti, che oggi si allenano vestiti di nero come segno di unità, e le loro famiglie, per creare una comunità consapevole e impegnata nel promuovere valori di rispetto, inclusione e solidarietà.