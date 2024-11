Caltanissetta. La Federazione Ornicoltori Italiani lancia il progetto “Didattica Pet”

CALTANISSETTA. La Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) ha lanciato il Progetto “Didattica Pet”, un’iniziativa che unisce la passione per l’ornitologia con attività educative e sociali rivolte a bambini, persone con disabilità e anziani. L’obiettivo è creare momenti di condivisione, emozione e apprendimento, diffondendo la conoscenza del mondo degli uccelli in modo inclusivo e partecipativo.

Il progetto si basa su un format flessibile che può essere implementato su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascun Raggruppamento FOI. Per garantirne il successo, viene formato un team di Divulgatori, figure selezionate e preparate per collaborare con istruttori esperti durante gli incontri.

Questo approccio consente di aggiornare continuamente i contenuti del progetto, mantenendoli attuali e stimolanti per ogni tipo di pubblico.

Il gruppo di lavoro è composto da:

Responsabile del Progetto: Giuseppe Albergo

Coordinatore: Filippo Morrone

Collaboratori:

Gianni Bonatti

Mauro Candioli

Diego Cilli

Antonio Del Ponte

Massimiliano Di Fonzo

Giovanni Fogliati

Pasquale Leone

Barbara Messineo

Michael Gabriel Miccichè

Il team è aperto a nuovi appassionati e soci che desiderino contribuire al progetto in base alle proprie disponibilità.

Il programma “Didattica Pet” prevede laboratori pensati per rispondere alle esigenze specifiche di diversi gruppi di persone:

1. Ragazzi diversamente abili

L’attività si concentra su esperienze tattili e percettive, stimolando emozioni attraverso il contatto diretto con gli uccelli.

Durante gli incontri, immagini e video illustrano le fasi della vita di un canarino. I ragazzi osservano gli uccelli da vicino e condividono le loro emozioni.

In casi particolari, viene donato un canarino con la sua gabbietta, offrendo un compagno speciale per la vita quotidiana.

2. Bambini

Il laboratorio mira a suscitare curiosità, stupore e meraviglia, favorendo attenzione e concentrazione.

Il contatto con l’animale crea uno scambio emotivo profondo, aiutando anche i bambini con difficoltà relazionali a comunicare in modo naturale.

Gli animali diventano veri “compagni di vita”, capaci di tranquillizzare e coinvolgere.

3. Anziani

Gli incontri, arricchiti da immagini e video, stimolano l’interesse per l’ornitologia e risvegliano ricordi del passato.

La presenza di un canarino migliora la qualità della vita, offrendo compagnia e conforto.

Gli anziani trovano momenti di condivisione raccontando esperienze personali, ritrovando spensieratezza e svago.

Gli incontri territoriali del progetto hanno anche lo scopo di promuovere l’ornitologia. Attraverso la presenza di uccelli domestici, come canarini, pappagallini ondulati e diamanti mandarino, si cerca di coinvolgere nuovi appassionati, che possono avvicinarsi a questo mondo come allevatori, curiosi o semplicemente per trovare un compagno domestico.

Le figure formate contribuiranno a divulgare l’ornitologia su scala nazionale e, grazie all’esperienza maturata, arricchiranno il programma con nuovi argomenti e approcci.

Un Progetto per il Benessere e la Condivisione

Il Progetto FOI “Didattica Pet” è molto più di un’iniziativa educativa. È un’opportunità per abbattere barriere sociali, creare legami tra uomo e natura, e migliorare la qualità di vita di tante persone.

Per proporre incontri tematici sul proprio territorio o per maggiori informazioni, è possibile contattare i referenti del progetto.