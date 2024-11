Caltanissetta. #ioleggoperché, alunni dell’istituto “M. L. King” presentano l’iniziativa “Topini in libreria alla ricerca dei libri del futuro”

Gli alunni dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside Daniela Rizzotto, nell’ambito dell’iniziativa #ioleggoperché, organizzata dall’Associazione italiana editori, con il sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno partecipato creando un evento in libreria. L’attività dal titolo “Topini in Libreria alla ricerca dei Libri del Futuro” si è tenuta presso la Libreria Lachina di Caltanissetta, ha visto protagonisti gruppi di alunni delle classi II A-B-C, IV A, V B del plesso di Scuola Primaria “M. Abbate” e degli alunni della classe I H del plesso della Scuola Sec, di I grado “Pietro Leone”. I discenti sono stati coinvolti in momenti creativi animati dall’autore e docente Salvatore Siina, il quale scrive per la casa editrice AG Book Publishing di Roma.

Gli scolari hanno mostrato interesse ed entusiasmo completando una crucipoesia, ne è emerso un testo poetico dal titolo “Autunno” poi declamato da un alunno. In seguito essi, dopo aver ascoltato la storia “Dragreen” sul tema della sostenibilità ambientale, si sono deliziati a disegnare il protagonista della stessa storia. Le due proposte di attività sono state tratte dalle pubblicazioni “Verso la poesia 2” e “That’s a good idea! L’ufficio delle idee usate” scritte dallo stesso autore. Successivamente è seguita la presentazione del libro “Le avventure di Laura e le sue magiche rose”, il tema trattato “Come preservare la natura nel futuro”. Il testo, creato in un PON dagli alunni della classe V B, è stato commentato dalle docenti referenti del modulo PON inerente al libro Maria Rita Riccobene, docente di lettere ed esperta PON e Francesca Ferreri, insegnante e tutor PON.

Presente all’evento la docente Carmela Iannello, ha collaborato all’iniziativa anche l’insegnante Claudia Balletti.

Infine un momento di riflessione, nel quale sono state soddisfatte le curiosità degli studenti. Anche i genitori sono stati parte attiva dell’evento. I discenti si sono divertiti e hanno risposto positivamente alle sollecitazioni dei docenti animatori. I genitori hanno acquistato diverse copie di libri che saranno donati alla scuola come previsto dall’iniziativa #ioleggoperché.

Il futuro inizia con un libro: condividiamo la dichiarazione di intenti e lo sfondo culturale che la sostanzia. Siamo convinti che i libri aiutano a crescere, ci affiancano nel capire meglio il mondo di oggi e la nostra società. I libri e la lettura sono occasioni per aprirci al mondo, ci ispirano nel costruire un futuro più inclusivo e certamente più umano.