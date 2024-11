Caltanissetta. Il 30 novembre inaugurazione della mostra “Squisito Vomito” dell’artista licatese Salvino Marrali

Un’esposizione pittorica che fra astrattismo e un uso violento del colore distorce e rielabora la figura umana, restituendo tutto il senso di repulsione nei confronti delle ingiustizie del mondo

Sabato 30 novembre alle 19:30 a Palazzo Moncada verrà inaugurata la mostra “Squisito Vomito”, che esporrà le opere pittoriche dell’artista licatese Salvino Marrali.

I lavori presentati sono frutto di una specifica ricerca espressiva che ha avuto origine nel 2020, quando ai temi della giustizia sociale, della violenza, della critica della società di massa indagati in precedenza attraverso uno stile astratto, l’artista ha affiancato la sofferenza provocata dalla pandemia e dai recenti sviluppi geopolitici, che hanno favorito la comparsa di un figurativismo stilizzato in grado di restituire lo sguardo pessimistico e intriso di repulsione nei confronti dell’attualità.

Proprio a partire da questa prospettiva nasce il titolo della mostra, che oltre al rimando surrealista, esterna tutto lo sgomento nei confronti delle ingiustizie del mondo anche mediante l’uso aggressivo del colore che arriva a deformare l’essere umano, spettatore passivo di fronte a ogni bruttura con cui è costretto a convivere e che a sua volta lo trasforma.

La ricerca di Marrali, come detto, ha avuto una netta trasformazione in coincidenza con il lockdown, quando la chiusura forzata ha dato origine a un isolamento, utile a riflettere su ciò che provava e a mescolare l’istinto delle opere precedenti con la ragionata frustrazione di fronte alla cronaca.

La mostra “Squisito vomito”, dunque, è il prodotto più evidente di questa ricerca e costituisce una provocazione sia dal punto di vista tematico che da quello tecnico.

Salvino Marrali ha realizzato mostre personali e collettive in tutta Italia e ha esposto i propri lavori anche in Francia e negli Stati Uniti, dove ha messo in atto numerose performances e happenings.

Ha fondato una scuola d’arte che da lui prende il nome: la “Scuola Salviniana”, che impegna gli allievi nella grafica, nella pittura, nell’attività di madonnari e nella perfomance.

Inoltre, Marrali si è occupato anche di teatro d’avanguardia, futurista e dell’assurdo.

La mostra “Squisito Vomito” sarà visitabile a Palazzo Moncada dalla sera del 30 novembre fino al 14 dicembre, da martedì a sabato (10:00-13:00 e 17:00-20:00).