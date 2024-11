Caltanissetta, i gruppi consiliari di Azzurri e Forza Italia: “Ottimo risultato la riapertura della diga Ancipa”

I gruppi consiliari di Azzurri per Caltanissetta e Forza Italia di Palazzo del Carmine, hanno diramato una nota stampa sugli sviluppi della crisi idrica a Caltanissetta.

Con riferimento alle recenti dichiarazioni allarmistiche di parte dell’opposizione riguardo la presunta interruzione del servizio idrico, questa Amministrazione tiene a precisare quanto segue.

Ancora una volta, assistiamo a un tentativo di strumentalizzazione politica su una questione di primaria importanza per i cittadini, attraverso la diffusione di informazioni non corrette che hanno come unico scopo quello di generare ingiustificato allarmismo nella popolazione – affermano i gruppi consiliari di Azzurri per Caltanissetta e Forza Italia

Contrariamente a quanto paventato da taluna opposizione con toni populistici, questa Amministrazione, attraverso un’intensa attività di mediazione, è riuscita a garantire la riapertura della diga Ancipa anche per i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, nonostante la strenua resistenza di diversi Sindaci di alcuni comuni della provincia ennese. Tale risultato è stato ottenuto grazie all’impegno di una nostra delegazione che insieme al presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta ha lavorato incessantemente per assicurare la continuità del servizio idrico.

Questa soluzione temporanea permetterà di mantenere regolare l’erogazione dell’acqua in attesa del completamento dei lavori sulle tubazioni che collegano i pozzi alla nostra rete idrica, scongiurando così qualsiasi ipotesi di prolungamento dei tempi di distribuzione.

È deplorevole constatare come parte dell’opposizione, anziché collaborare costruttivamente nell’interesse della cittadinanza, preferisca quasi sempre alimentare timori infondati, perdendo ancora una volta l’occasione di schierarsi al fianco dell’Amministrazione nel perseguimento del bene comune.

Questa Amministrazione – concludono i due gruppi consiliari di Azzurri per Caltanissetta e Forza Italia – continuerà a lavorare con determinazione per garantire un servizio efficiente alla cittadinanza, privilegiando i fatti alle sterili polemiche, nell’esclusivo interesse della comunità.