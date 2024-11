Caltanissetta, gli alunni del 1 ° periodo socio-sanitario IPSIA Galilei incontrano l’Associazione VIP

L’Associazione VIP (Viviamo in Positivo) che lavora in corsia nei reparti pediatrici con lo scopo terapeutico di diffondere il messaggio della Clown Therapy e di infondere il sorriso nei piccoli pazienti ricoverati, in data 19.11.2024 ha incontrato gli alunni della classe del 1 ° periodo socio-sanitario serale dell’IPSIA Galileo Galilei di Caltanissetta per fare apprendere le tecniche terapeutiche adottate nelle loro attività.



Tali tecniche sono in ausilio alla didattica già in corso nella classe, per far conoscere e sperimentare anche l’aspetto pratico delle terapie alternative necessarie alla professione socio-sanitaria.