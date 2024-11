Caltanissetta, dalla Regione finanziamento di 4,2 milioni di euro per interventi su rete idrica. Mancuso(FI): “Valido contributo nel tempo per la soluzione di questo momento di crisi”

“Riconoscendo l’impegno determinante del Presidente Schifani in favore della città non posso che esprimere il mio ringraziamento per la grande attenzione investita in questo intervento. La nuova rete idrica rappresenta attualmente l’opera infrastrutturale più importante all’interno della città. Continueremo a stare vicino ai cittadini nisseni, all’Amministrazione e al sindaco, che ogni giorno con spirito di sacrificio e abnegazione stanno cercando di tamponare i tanti disagi dovuti dall’emergenza”. Così interviene l’onorevole Michele Mancuso(FI) in riferimento al finanziamento di 4,2 milioni di euro in arrivo dalla Regione Siciliana per intervenire sul rifacimento della rete idrica del Comune di Caltanissetta.

Il contributo, votato questa mattina in aula all’ARS, sarà erogato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità in favore dell’Assemblea territoriale idrica di Caltanissetta per fronteggiare la grave crisi idrica in cui versa la città.

“Ringrazio per l’attenzione il presidente Schifani, il Governo e il Parlamento – conclude l’onorevole Mancuso –. Mi auguro che possa essere un valido contributo nel tempo per la soluzione di questo drammatico momento di crisi idrica.”