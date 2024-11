Caltanissetta. Chirurghi da tutta Italia al CEFPAS per il nuovo corso di alta formazione ACOI

CALTANISSETTA. È iniziato al CEFPAS il nuovo appuntamento formativo della Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Fino a mercoledì 20 novembre si terrà presso il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario il corso di alta formazione in chirurgia generale e mininvasiva di base rivolto agli specializzandi in chirurgia iscritti alla Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia (SNOC) che si baserà sulla simulazione laparoscopica. I partecipanti potranno avvalersi delle tecnologie e delle attrezzature presenti alla Scuola di Laparoscopia del Centro e avranno a disposizione 15 ore di esercitazioni pratiche per esercitarsi, grazie alle tecnologie presenti nei laboratori, con colonne laparoscopiche e sistemi virtuali.

“Il corso di alta formazione in chirurgia generale e mininvasiva di base, organizzato da ACOI – dichiara Giovanni Ciaccio, consigliere nazionale ACOI, Presidente della Società Siciliana di Chirurgia (SSC) e responsabile scientifico della Scuola di Laparoscopia presso il CEFPAS di Caltanissetta – è un’attività formativa rivolta agli specializzandi in chirurgia iscritti alla Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia. Al CEFPAS si terrà il quarto modulo conclusivo prima della consegna dei diplomi che avverrà successivamente presso la sede ACOI a Roma. L’attività formativa al CEFPAS sarà basata sulla simulazione laparoscopica dove i chirurghi potranno esercitarsi guidati da autorevoli tutor provenienti da tutta Italia, utilizzando la tecnologia e le attrezzature presenti presso la Scuola di Laparoscopia del Centro: sette colonne laparoscopiche, tre colonne laparo-analitiche che consentono un’attenta valutazione del discente nel coordinamento manuale e due colonne virtuali che riproducono fedelmente vari interventi di chirurgia laparoscopica”.

Soddisfazione, al termine della prima giornata del corso, anche per il Direttore Generale del CEFPAS, Roberto Sanfilippo, che spiega: “Siamo orgogliosi di ospitare a Caltanissetta dal 18 al 20 novembre il corso di alta formazione in chirurgia generale e mininvasiva di base, organizzato da ACOI. Fin dalla sua fondazione, il CEFPAS ha puntato su una corretta, aggiornata e diversificata offerta formativa per il personale del servizio sanitario. I chirurghi che si incontreranno a Caltanissetta, provenienti dalla Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia, potranno avvalersi di moderne e avanzate attrezzature disponibili presso la Scuola di Laparoscopia del Centro che rappresenta un’eccellenza nel panorama formativo non solo regionale, ma anche nazionale. La Scuola, di cui è responsabile scientifico Giovanni Ciaccio, mette a disposizione strumentazioni di simulazione avanzate e attrezzature di ultima generazione, che sono attualmente in fase di collaudo e le cui attività dovrebbero iniziare entro l’anno in corso”.