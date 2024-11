Buona sanità al Sant’Orsola di Bologna. Testimonianza dell’OSS mussomelese Giuseppe Miccichè

MUSSOMELI – La buona sanità c’è, e come se c’è! A testimoniarla è lui, il trentasettenne mussomelese Giuseppe Miccichè che, giovanissimo, del volontariato ha fatto la sua bandiera, ed oggi operatore socio sanitario. “Al policlinico Sant’Orsola di Bologna ci hanno salvata la nostra figlia, – ha commentato papà Giuseppe – con un intervento che è durato diverse ore. Straordinria è stata la bravura e la professionalità dei medici , Ora la nostra creatura sta benei”. E’ una testimonianza, quella di papà Giuseppe e la gioia della moglie Mariaconcetta, che vogliono esternarla pubblicamente per sottolineare l’esistenza della buona sanità. Da dire che questo rientro a Mussomeli di pochissimi giorni con la loro figlioletta è servito per abbracciare i propri congiunti, fare conoscre la piccina, e gioire con loro, per poi fare rientro al Nord dove risiedono per impegni di lavoro