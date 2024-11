Arrestato accompagnatore di una squadra di calcio per detenzione di video e immagini di natura pedopornografica

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 60enne di Empoli per la detenzione di migliaia di video e immagini di natura pedopornografica. L’indagine, scaturita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia, dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e condotta dal Centro Operativo di Firenze, ha consentito di identificare e localizzare l’indagato; il medesimo, attualmente in pensione, faceva l’accompagnatore di una squadra di calcio giovanile, composta da ragazzi sotto i 16 anni.

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto diversi cellulari e computer che l’uomo utilizzava per scaricare e visionare il materiale pedopornografico. Il possesso di ingente quantità di contenuti multimediali pornografici, realizzati con l’utilizzo di minori degli anni 18, ha consentito di procedere all’arresto in flagranza. L’indagato, posto ai domiciliari, è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.