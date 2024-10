Villalba. Dal 1° ottobre il servizio di tesoreria del Comune sarà gestito da Poste Italiane

VILLALBA. Il sindaco Maria Paola Immordino ha reso noto che a partire da oggi 1 ottobre il servizio di tesoreria del Comune di Villalba sarà gestito da Poste Italiane S.p.A.

Pertanto, a decorrere da tale data i privati cittadini, le imprese e gli Enti non rientranti nella Pubblica amministrazione e non titolari di un conto aperto presso la Banca d’Italia dovranno utilizzare, per effettuare bonifici a favore del Comune, le nuove coordinate bancarie che sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Villalba