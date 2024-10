Vallelunga. Giornata da ricordare per la 3^ edizione della Cicloturistica della Valle in MTB

VALLELUNGA. Ha riscosso un successo superiore ad ogni attesa la terza edizione della Cicloturistica della Valle in MTB. S’è trattato di una gran bella parentesi di sport e turismo all’aria aperta in un contesto unico che ha consentito di svolgere attività sportiva in MTB creando una giornata da ricordare per socialità, condivisione, voglia di stare insieme. Il tutto per ammirare bellezze naturali uniche del paesaggio.

Nell’occasione l’amministrazione comunale ha inteso ringraziare l’Asd MTB Off Road per la preziosa collaborazione organizzativa, ma anche il Casale Casba (Tenuta La Greca) per l’ospitalità, il Bar Fiorella per la collaborazione, e la Misericordia di Vallelunga per l’assistenza sanitaria.