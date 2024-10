Tragedia sfiorata: bimbo di 3 anni cade in un tombino mentre stava camminando insieme alla madre

Un incidente che, per poco, non s’è trasformato in tragedia. E’ accaduto che un bambino di 3 anni è caduto in un tombino. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Pegli a Genova.

Il piccolo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, stava camminando insieme alla madre, quando per causa ancora in via di accertamento, è caduto mentre si trovava sopra ad una grata, che probabilmente si è rotta.

Il tombino era profondo quattro metri. Sul posto sono intervenuti il ​​118, la Croce Verde, che ha portato il bambino al Gaslini per una sospetta frattura a una gamba, e due squadre dei vigili del fuoco, che per tirare fuori il piccolo dal tombino hanno utilizzato l’autoscala.

Fonte: Adnkronos