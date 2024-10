Torneo regionale under 14 7S: Nissa Rugby tutor di un progetto con Tauri San Cataldo e Malarazza Catania

Nissa Rugby impegnata a Siracusa, domenica 6 ottobre, per un raggruppamento regionale under 14 e 16 di rugby seven (7S).

In attesa dell’inizio dei campionati giovanili di palla ovale a 15 la FIR Sicilia organizza questa manifestazione per incentivare alla pratica sportiva i giovani e per promuovere il rugby a sette, già disciplina olimpica.

Per allargare ulteriormente il range delle società partecipanti la federazione consente alle realtà sportive che non hanno un numero adeguato di giovani atleti di unirsi sotto l’egida di una società tutor: la Nissa Rugby che crede e promuove l’attività di base, sarà tutor per i Tauri San Cataldo ed i Malarazza di Catania con riferimento all’under 14.

Michele Palumbo, il tecnico dell’under 14 della Nissa Rugby, sottolinea: “Siamo felici di partecipare, di far vivere ai nostri ragazzi queste esperienze. Inoltre siamo convinti che la cooperazione tra società possa solo fare bene allo sport in genere, ai giovani ed al rugby. Con Tauri San Cataldo e Malarazza Catania, vogliamo dare concretezza alla nostra volontà e dare la possibilità a questi adolescenti di vivere queste emozioni”