Serradifalco. Aggiudicati i lavori per la ristrutturazione e manutenzione di una villa confiscata

SERRADIFALCO. Sono stati aggiudicati i lavori ristrutturazione e manutenzione straordinaria della villa di contrada Chiarello-Falbaccari a suo tempo confiscata e affidata al Comune. La Centrale di committenza unica Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile ha trasmesso al Comune l’esito della procedura pubblica.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’Innovatek Srl con sede a Cagliari, che ha presentato un ribasso del 25,017% e, quindi, un’offerta economica pari ad un importo netto di 190.617,29 euro, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 7.263,02 euro, oltre Iva al 10% come per legge. L’importo dei lavori a base d’asta era stato di 254.214,01 euro, il ribasso di gara di 63.596,72 euro. I lavori ribassati sono ammontati a 190.617,29 euro. Pertanto, aggiungendo a questa somma gli oneri per la sicurezza e il 10% di Iva l’importo totale dell’appalto è stato di 217.668,37 euro.

L’amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento di questi lavori di 350 mila euro da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del Pnrr (Missione 5 – Inclusione e coesione, valorizzazione dei beni confiscati alle mafie), finanziato dall’Unione Europea.

L’opera è stata inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche. L’immobile era stato confiscato con sentenza passata in giudicato in quanto ritenuto provento di attività illecita ed affidato dalla Prefettura al Comune di Serradifalco che, a sua volta, l’aveva concesso nel 2010 all’associazione Casa Famiglia Rosetta del compianto don Vincenzo Sorce tramite bando di gara per farne un centro per il recupero e la prevenzione di ogni forma di dipendenza. Tuttavia, scaduto il vincolo decennale il bene è stato riconsegnato al Comune. Ora l’annuncio dell’amministrazione Burgio che, finalmente, i lavori a Villa San Leonardo potranno partire essendo stati aggiudicati i lavori per ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’immobile.